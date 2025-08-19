Senado descarta conflito de interesses em indicação de diretor da Anac
A Comissão de Infraestrutura do Senado descartou conflito de interesses na nomeação de Tiago Faierstein para o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Faierstein foi indicado para o cargo em dezembro do ano passado pelo presidente Lula. Na época, o Executivo enviou de uma só vez 17 nomes para cargos de diretoria de nove agências.
Faierstein será sabatinado nesta quarta-feira pelo Senado, juntamente com outros oito indicados para a diretoria colegiada de quatro agências. Serão mais dois da própria Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), dois da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dois da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e dois da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na quarta-feira será a vez da sabatina dos outros 7 indicados para as demais agências.
As sabatinas acontecem após oito meses de negociações no Congresso que transformaram órgãos que deveriam ser eminentemente técnicos em um grande balcão de indicações políticas.
A aprovação dos nomes para compor as diretorias das agências ficou travada principalmente pela disputa entre o presidente do Senado Davi Alcolumbre e o Ministro das Minas e Energia Alexandre Silveira pelo comando das agências de Energia (Aneel), Petróleo (ANP) e Mineração (ANM).
Já a indicação de Faierstein contou com apoio do ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e do presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PE). Sua ligação com o setor é muito recente: ele foi nomeado por Costa Filho diretor comercial da Infraero em abril do ano passado. Costa Filho também emplacou Faierstein como conselheiro da Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária do aeroporto de Campinas que já passou por uma recuperação judicial e está em meio a uma negociação com a Anac para a sua permanência no negócio em uma tratativa de repactuação do contrato de concessão.
A lei das agências diz que não pode haver vínculo de um diretor com a empresa regulada. Após questionamentos sobre possível impedimento por conflito de interesses, o relator da nomeação, o senador Esperidião Amin (PP-SC), não viu problemas. No seu entendimento, o artigo da lei das agências que trata de conflito de interesses entre um diretor que trabalhou para um regulado não estabelece um período de quarentena. Portanto, basta que Faierstein se desligue do vínculo com os entes regulados antes de ter seu nome aprovado pelo Senado.
Além da questão do potencial conflito de interesses, Faierstein é visto com reservas pelo setor aéreo devido à falta de experiência técnica. A lei das agências estabelece que, para compor uma diretoria colegiada em agência reguladora, é preciso "10 anos de experiência, no setor público ou privado, no campo de atividade da agência reguladora ou em área a ela conexa, em função de direção superior".
Experiência: aeromodelismo
Faierstein entrou na Infraero em abril do ano passado — oito meses antes de ter sido formalmente indicado. Ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco e sua maior experiência com aviação vem de um hobby: ele foi praticante de aeromodelismo.
Antes de ir para a Infraero, Faierstein foi gerente na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entidade que integra o Sistema S. Ele também foi empreendedor e criou uma empresa de monitoramento por drones para a indústria de óleo e gás. A empresa foi criada há mais de uma década e não existe mais.
Veja os nomes dos indicados que serão sabatinados nesta terça e na quarta-feira:
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
- Tiago Chagas Faierstein (cargo de diretor-presidente)
- Rui Chagas Mesquita
- Antônio Mathias Nogueira Moreira
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
- Edson Victor Eugênio de Holanda
- Octavio Penna Pieranti
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
- Alex Antonio de Azevedo Cruz
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
- Artur Watt Neto (diretor-geral)
- Pietro Adamo Sampaio Mendes
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
- Willamy Moreira Frota
- Gentil Nogueira de Sá Júnior
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)
- Frederico Carvalho Dias (diretor-geral)
- Renata Sousa Cordeiro (ouvidora)
Agência Nacional de Mineração (ANM)
- José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)
- Lorena Pozzo
- Ailton Fernando Dias
- Alessandro Facure Neves de Salles Soares
