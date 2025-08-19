Senado descarta conflito de interesses em indicação de diretor da Anac

A aprovação dos nomes para compor as diretorias das agências ficou travada principalmente pela disputa entre o presidente do Senado Davi Alcolumbre e o Ministro das Minas e Energia Alexandre Silveira pelo comando das agências de Energia (Aneel), Petróleo (ANP) e Mineração (ANM).

Já a indicação de Faierstein contou com apoio do ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e do presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PE). Sua ligação com o setor é muito recente: ele foi nomeado por Costa Filho diretor comercial da Infraero em abril do ano passado. Costa Filho também emplacou Faierstein como conselheiro da Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária do aeroporto de Campinas que já passou por uma recuperação judicial e está em meio a uma negociação com a Anac para a sua permanência no negócio em uma tratativa de repactuação do contrato de concessão.

A lei das agências diz que não pode haver vínculo de um diretor com a empresa regulada. Após questionamentos sobre possível impedimento por conflito de interesses, o relator da nomeação, o senador Esperidião Amin (PP-SC), não viu problemas. No seu entendimento, o artigo da lei das agências que trata de conflito de interesses entre um diretor que trabalhou para um regulado não estabelece um período de quarentena. Portanto, basta que Faierstein se desligue do vínculo com os entes regulados antes de ter seu nome aprovado pelo Senado.

Além da questão do potencial conflito de interesses, Faierstein é visto com reservas pelo setor aéreo devido à falta de experiência técnica. A lei das agências estabelece que, para compor uma diretoria colegiada em agência reguladora, é preciso "10 anos de experiência, no setor público ou privado, no campo de atividade da agência reguladora ou em área a ela conexa, em função de direção superior".

Experiência: aeromodelismo

Faierstein entrou na Infraero em abril do ano passado — oito meses antes de ter sido formalmente indicado. Ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco e sua maior experiência com aviação vem de um hobby: ele foi praticante de aeromodelismo.