Bancos têm dia calmo após pânico com Magnitsky, mas recuperam só 4%
Depois do pânico no mercado em reação à decisão do ministro do Supremo Flávio Dino no sentido de invalidar os efeitos de leis americanas em solo brasileiro, os bancos tiveram um dia de alívio nas bolsas nesta quarta-feira.
Os papeis da maior parte dos bancos terminaram no azul, recuperando apenas R$ 1,67 bilhão em valor de mercado. Isso representa 4% do que foi perdido na véspera: R$ 41,96 bilhões, segundo levantamento de Einar Rivero, CEO da consultoria Elos Ayta.
O Banco do Brasil foi a instituição que mais sofreu ontem, perdendo 6% de valor e hoje encerrou o pregão com alta de 0,3%. O banco processa a folha de pagamentos dos servidores públicos do Supremo - como o ministro Alexandre de Moraes, alvo das sanções americanas pela Lei Magnitsky — e conta com operação em Miami, nos EUA. Logo, o banco está entre aqueles em uma situação delicada, pois pode enfrentar multas pesadas se seguir mantendo uma relação com o ministro Moraes.
As maiores altas foram de Santander e Nubank (BDR), em torno de 2%. A única queda foi do Banco BTG Pactual, que registrou queda de 1,1%.
O pânico na terça-feira refletiu as expectativas do mercado de uma escalada nas relações com os EUA. Após a publicação da decisão do ministro Dino, a embaixada dos EUA republicou nas redes sociais uma nota do departamento de Estado americano chamando o ministro Moraes de "tóxico" e reiterando a interpretação de que nenhum tribunal estrangeiro poderia invalidar as sanções americanas.
