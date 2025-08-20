Bancos têm dia calmo após pânico com Magnitsky, mas recuperam só 4%

Depois do pânico no mercado em reação à decisão do ministro do Supremo Flávio Dino no sentido de invalidar os efeitos de leis americanas em solo brasileiro, os bancos tiveram um dia de alívio nas bolsas nesta quarta-feira.

Os papeis da maior parte dos bancos terminaram no azul, recuperando apenas R$ 1,67 bilhão em valor de mercado. Isso representa 4% do que foi perdido na véspera: R$ 41,96 bilhões, segundo levantamento de Einar Rivero, CEO da consultoria Elos Ayta.

O Banco do Brasil foi a instituição que mais sofreu ontem, perdendo 6% de valor e hoje encerrou o pregão com alta de 0,3%. O banco processa a folha de pagamentos dos servidores públicos do Supremo - como o ministro Alexandre de Moraes, alvo das sanções americanas pela Lei Magnitsky — e conta com operação em Miami, nos EUA. Logo, o banco está entre aqueles em uma situação delicada, pois pode enfrentar multas pesadas se seguir mantendo uma relação com o ministro Moraes.