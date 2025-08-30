Novo ataque cibernético afeta ambiente de Pix da Sinqia

Há duas semanas, o Banco Central soltou um alerta às instituições financeiras sobre movimentações atípicas envolvendo cripto ativos. Esse tipo de movimentação, de pessoas demandando ou se preparando para adquirir um grande volume de ativos é um indício de preparação para um ataque. Não se sabe até o momento se o ataque à Sinqia tem relação com aquela movimentação.

Fundada em Porto Rico, a Evertec foi adquirida por um fundo de private equity e após uma série de aquisições, hoje está listada na Bolsa de Nova York. Recentemente, o grupo Evertec fez mais uma aquisição no Brasil: comprou 75% Tecnobank, focada no setor de financiamento de veículos, por R$ 785 milhões.

Abaixo a íntegra da nota da Sinqia.

No dia 29 de agosto, a Sinqia detectou atividade suspeita no ambiente Pix. Nossa equipe agiu rapidamente e iniciou uma investigação para determinar a causa do incidente. Estamos trabalhando com o apoio dos melhores especialistas forenses nisto. Já estamos em contato com clientes afetados, que compreendem um número limitado de instituições financeiras.

Neste momento, verificamos que o incidente se limita apenas ao ambiente Pix. Não há evidências de atividade suspeita em nenhum outro sistema da Sinqia além do Pix e esse problema afeta apenas a Sinqia no Brasil. Além disso, neste momento, não temos indicação de que quaisquer dados pessoais tenham sido comprometidos.

Enquanto nossa investigação ainda está em andamento, colocamos em prática um plano detalhado para alcançar uma restauração completa. Primeiro, isolamos o ambiente Pix de todos os outros sistemas da Sinqia e o desconectamos proativamente do Banco Central, enquanto conduzimos nossa análise.

Em segundo lugar, por precaução, estamos trabalhando ativamente para reconstruir os sistemas afetados em um novo ambiente com monitoramento e controles aprimorados. Também estamos trabalhando com especialistas externos adicionais para nos ajudar a acelerar esse processo e complementar os recursos de nossa própria equipe. Depois que o ambiente for reconstruído e estivermos confiantes de que está pronto para ser colocado de volta em funcionamento, o Banco Central irá revisá-lo e aprová-lo antes de colocá-lo novamente online.