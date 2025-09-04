O veto do BC à venda do Master e o desembarque do Centrão do governo
O veto do Banco Central à venda do Banco Master para o banco estatal de Brasília BRB na noite de quarta-feira aconteceu um dia após a federação formada pelo União Brasil e o Progressistas (PP) anunciar o desembarque do governo do PT, renunciando aos cargos na Esplanada.
O timing não é aleatório. As conexões políticas do Master são notórias e a instituição espelhava em seu quadro societário as alianças políticas de Brasília: o controlador Daniel Vorcaro é alinhado ao centrão e muito próximo do Antonio Rueda, presidente do União Brasil, e do senador Ciro Nogueira (PP-PI), enquanto o sócio Augusto Lima, que tinha 30% do negócio, ao PT da Bahia.
Mas no caso do banco, quem desembarcou primeiro foi o PT.
O acordo para que o Master fosse absorvido pelo banco do governo do DF, comandado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), tinha como uma das premissas a saída de Lima.
O empresário baiano deixou a sociedade com o Master em julho e levou consigo o Banco Voiter, antigo Indusval, que fazia parte do conglomerado. De maneira discreta e sem grandes repercussões, o Banco Central aprovou a reorganização societária. Lima hoje é o controlador e CEO do Voiter, que foi renomeado de Banco Pleno.
Mais discreto que Vorcaro, que não esconde sua vida de luxo nas redes sociais, Lima entrou para a sociedade quando o Master ainda se chamava Máxima e levou para o negócio o Credcesta, um contrato de exclusividade de 30% da margem consignável de servidores públicos firmados com o governo do PT na Bahia. A cobrança de juros extorsivos para um crédito de baixíssimo risco, garantido pelo desconto em folha dos servidores, foi a espinha dorsal do crescimento do Master, que replicou o modelo do Credcesta em contratos com governos e prefeituras Brasil afora. O Credicesta agora é uma marca do Pleno.
Na 'aliança partidária' na operação do Master, o União Brasil entrou com a sua influência sobre institutos de previdências de estados como Rio, Amazonas e Amapá, que investiram o dinheiro dos aposentados em papeis do banco de Vorcaro.
Nas últimas semanas, a operação da incorporação do Mater pelo BRB era dada como certa em Brasília — e a coluna faz a sua mea culpa por ter dado voz a essa 'certeza'.
O BRB vinha cumprindo uma cartilha de adequação às exigências do BC para emplacar a operação. Reduziu o escopo da incorporação de R$ 50 bilhões para R$ 24 bilhões, excluindo ativos mais problemáticos e sem liquidez. Também retirou o assento que o controlador do Master Daniel Vorcaro passaria a ocupar após a incorporação.
O Ministério Público também vinha questionando a operação, mas o governador Ibaneis resolveu o impasse com a aprovação de um projeto de lei dando poderes para que o BRB pudesse realizar o negócio. Ainda atendendo às exigências do BC para aprovar a operação, o Master promoveu um aumento de capital de R$ 2 bilhões.
Mas a operação da polícia federal que escancarou laços do crime organizado com a Faria Lima acendeu um alerta em Brasília, enfraquecendo o poder de pressão das lideranças políticas favoráveis ao negócio.
Embora o Master não tenha sido alvo da operação, ela chegou bem perto ao atingir a gestora Reag, de João Carlos Mansur, e que administra diversos fundos do Master.
O anúncio feito pelo BRB há duas semanas, de que deixaria de fora da operação os R$ 33 bilhões em CDBs, também fez crescer a oposição dos grandes bancos. Afinal, a bomba ia cair no colo do Fundo Garantidor de Crédito, que teria que honrar investidores que adquiriram os papeis em até R$ 250 mil.
Enquanto crescia no Banco Central a resistência ao negócio, entrou de repente na pauta em Brasília, por iniciativa do PP de Ciro Nogueira, mas com apoio de MDB, PP, União Brasil, PL, PSB e Republicanos, o projeto de lei que dá ao Legislativo poderes para demitir diretores do Banco Central "quando a condução das atividades do Banco Central for incompatível com os interesses nacionais".
Em um parlamento que frequentemente costuma travestir interesses pessoais por nacionais, o projeto tem como alvo o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, Renato Gomes, o mais resistente na aprovação da operação do Master.
Não foi a primeira iniciativa do parlamento para favorecer diretamente o Master. No ano passado, o senador Ciro Nogueira apresentou uma emenda jabuti a um projeto sobre autonomia orçamentária do BC para elevar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A proposta não foi em frente.
A garantia do FGC sempre foi a principal peça de marketing das corretoras para emplacarem os papeis do Master com os clientes e esse aumento da cobertura ampliaria ainda mais os riscos ao sistema em nome dos interesses de uma única instituição.
