O veto do BC à venda do Master e o desembarque do Centrão do governo

O acordo para que o Master fosse absorvido pelo banco do governo do DF, comandado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), tinha como uma das premissas a saída de Lima.

O empresário baiano deixou a sociedade com o Master em julho e levou consigo o Banco Voiter, antigo Indusval, que fazia parte do conglomerado. De maneira discreta e sem grandes repercussões, o Banco Central aprovou a reorganização societária. Lima hoje é o controlador e CEO do Voiter, que foi renomeado de Banco Pleno.

Mais discreto que Vorcaro, que não esconde sua vida de luxo nas redes sociais, Lima entrou para a sociedade quando o Master ainda se chamava Máxima e levou para o negócio o Credcesta, um contrato de exclusividade de 30% da margem consignável de servidores públicos firmados com o governo do PT na Bahia. A cobrança de juros extorsivos para um crédito de baixíssimo risco, garantido pelo desconto em folha dos servidores, foi a espinha dorsal do crescimento do Master, que replicou o modelo do Credcesta em contratos com governos e prefeituras Brasil afora. O Credicesta agora é uma marca do Pleno.

Na 'aliança partidária' na operação do Master, o União Brasil entrou com a sua influência sobre institutos de previdências de estados como Rio, Amazonas e Amapá, que investiram o dinheiro dos aposentados em papeis do banco de Vorcaro.

Nas últimas semanas, a operação da incorporação do Mater pelo BRB era dada como certa em Brasília — e a coluna faz a sua mea culpa por ter dado voz a essa 'certeza'.

O BRB vinha cumprindo uma cartilha de adequação às exigências do BC para emplacar a operação. Reduziu o escopo da incorporação de R$ 50 bilhões para R$ 24 bilhões, excluindo ativos mais problemáticos e sem liquidez. Também retirou o assento que o controlador do Master Daniel Vorcaro passaria a ocupar após a incorporação.