Franceses nas ruas: não é só a perda de dois dias de feriado

Embora sempre haja um 'estopim' — o dos Coletes Amarelos começou com aumento de imposto sobre combustível — ambos resvalaram para pautas difusas contra o governo e corte de gastos sociais.

O bloqueio geral levou sobretudo jovens de esquerda para as ruas com cartazes de papelão e frases anti sistema capitalista e anti Macron, a favor de mais impostos para os mais ricos, menos gastos militares e manutenção de direitos sociais. O bloqueio foi além das ruas, com apelos para as pessoas evitarem fazer compras. E quem o fizesse, que pagasse com dinheiro vivo para não alimentar o sistema financeiro. Em Paris, ruas ficaram desertas e lojas e museus nas proximidades das manifestação fecharam as portas.

Greve na França é quase um pleonasmo. Há dois anos, o país parou em protesto contra uma reforma da previdência elevando de 62 para 64 anos a idade de aposentadoria — e que por fim foi aprovada.

Ao irem para as ruas, deixando de trabalhar e reduzindo o consumo, os franceses mostram que participação política não deve se restringir ao voto a cada ciclo eleitoral. Que é preciso sair das redes e ir pra rua de tempos em tempos para lembrar aos governantes que eles foram eleitos para servir à sociedade e não grupos econômicos particulares.

Em um mundo à beira de mudanças climáticas extremas que persegue o crescimento pelo crescimento, os bloqueios franceses são ainda uma lembrança para o resto do planeta de que há mais coisas na vida entre o acordar e ir para o trabalho. Que o trabalho é um meio para se viver — e não o contrário.

Quando foi eleito para seu primeiro mandato em 2017, Macron prometeu modernizar a França e dinamizar a economia com uma política de corte de impostos da ordem de 10 bilhões de euros e um corte de gastos de 16 bilhões euros. Quase uma década depois, dá para afirmar que o plano não deu certo. O país enfrenta hoje um ciclo de baixo crescimento econômico (previsão de alta de 0,7% do PIB este ano) e um déficit crescente nas contas públicas. A previsão para este ano é de um déficit que deve chegar a 5,4% do PIB — acima do limite de 3% estabelecido pela União Europeia.