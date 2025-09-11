Franceses nas ruas: não é só a perda de dois dias de feriado
PARIS - Os franceses cruzaram os braços na quarta-feira (10) em um ato de desobediência civil para protestar contra o projeto de lei orçamentária que joga o custo de um ajuste das contas públicas no colo dos mais pobres e retira do trabalhador dois dias de feriado.
A França está longe de ser um país privilegiado na matéria. Com 11 feriados, está na média da Europa, com menos dois ou três dias de folga que Espanha, Itália e Portugal. (No Brasil, são 11 nacionais e 6 facultativos, além dos municipais.)
O que aconteceu
O movimento batizado de "Bloquons toute" (Vamos bloquear tudo) levou cerca de 250 mil pessoas às ruas em protestos espalhados por centenas de cidades pelo país na quarta-feira e é resultado de uma insatisfação crescente com o governo do presidente Emmanuel Macron. Ainda que não tenha parado o país por completo, o movimento (ou a expectativa dele) já levou a queda do primeiro ministro e está sendo comparado aos atos de 2018 dos "Coletes Amarelos". Sem lideranças da política institucional — partidária ou sindical — ambos os movimentos tiveram origem na sociedade, com mobilização via redes sociais, em especial em grupos do Telegram.
Embora sempre haja um 'estopim' — o dos Coletes Amarelos começou com aumento de imposto sobre combustível — ambos resvalaram para pautas difusas contra o governo e corte de gastos sociais.
O bloqueio geral levou sobretudo jovens de esquerda para as ruas com cartazes de papelão e frases anti sistema capitalista e anti Macron, a favor de mais impostos para os mais ricos, menos gastos militares e manutenção de direitos sociais. O bloqueio foi além das ruas, com apelos para as pessoas evitarem fazer compras. E quem o fizesse, que pagasse com dinheiro vivo para não alimentar o sistema financeiro. Em Paris, ruas ficaram desertas e lojas e museus nas proximidades das manifestação fecharam as portas.
Greve na França é quase um pleonasmo. Há dois anos, o país parou em protesto contra uma reforma da previdência elevando de 62 para 64 anos a idade de aposentadoria — e que por fim foi aprovada.
Ao irem para as ruas, deixando de trabalhar e reduzindo o consumo, os franceses mostram que participação política não deve se restringir ao voto a cada ciclo eleitoral. Que é preciso sair das redes e ir pra rua de tempos em tempos para lembrar aos governantes que eles foram eleitos para servir à sociedade e não grupos econômicos particulares.
Em um mundo à beira de mudanças climáticas extremas que persegue o crescimento pelo crescimento, os bloqueios franceses são ainda uma lembrança para o resto do planeta de que há mais coisas na vida entre o acordar e ir para o trabalho. Que o trabalho é um meio para se viver — e não o contrário.
Quando foi eleito para seu primeiro mandato em 2017, Macron prometeu modernizar a França e dinamizar a economia com uma política de corte de impostos da ordem de 10 bilhões de euros e um corte de gastos de 16 bilhões euros. Quase uma década depois, dá para afirmar que o plano não deu certo. O país enfrenta hoje um ciclo de baixo crescimento econômico (previsão de alta de 0,7% do PIB este ano) e um déficit crescente nas contas públicas. A previsão para este ano é de um déficit que deve chegar a 5,4% do PIB — acima do limite de 3% estabelecido pela União Europeia.
Popularidade em baixa
Os indicadores econômicos ajudam a explicar a baixíssima popularidade de Macron: só 15% da população confia no chefe do Estado francês.
No sistema político local, cabe ao primeiro-ministro, chefe do governo, apresentar e ver aprovada a lei orçamentária. Orçamentos com previsão de cortes drásticos de gasto público já levaram à queda de dois primeiros-ministros em menos de um ano. Na segunda-feira, nas vésperas das manifestações, sem apoio para o seu projeto que previa a retirada de dois feriados da escala do trabalhador, o então premier François Bayrou, alinhado ao centro, perdeu o voto de confiança do Parlamento. O substituto, o conservador Sébastien Lecornu, do mesmo partido do Macron, tomou posse no dia do bloqueio geral prometendo rupturas "na forma" e no "conteúdo". Com a sociedade atenta ao que virá, o próximo bloqueio já está agendado para a próxima semana.
