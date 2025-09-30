Dono da companhia aérea Itapemirim será julgado por crime de estelionato

O juiz ainda suspendeu medidas cautelares que haviam sido impostas a Sidnei, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ficou mantida apenas a proibição de saída do território nacional sem autorização judicial.

Relembre o caso

A Ita Transportes Aéreos teve as operações autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no início de 2021. A empresa interrompeu as operações abruptamente por falta de caixa em dezembro daquele ano, seis meses após o primeiro voo. A interrupção frustrou as festas de fim de ano de milhares de consumidores que tinham passagem comprada.

Sidnei anunciou os planos para criar uma companhia aérea enquanto o grupo Itapemirim estava em recuperação judicial, com dívidas de R$ 2 bilhões com a Receita Federal e o INSS.

Sidnei dizia contar com um investimento de US$ 500 milhões de 'fundos árabes' que nunca se materializou. Ele montou a empresa alugando aviões velhos, com idade média de 15 anos, utilizando recursos obtidos com a venda de ativos do Grupo Itapemirim e que deveriam ser destinados ao pagamento de credores.

O empresário ganhou notoriedade ao adquirir o grupo de transporte rodoviário fundado por Camilo Cola no Espírito Santo por um real e mais as dívidas — uma operação contestada pela família do fundador, com quem trava uma briga judicial.