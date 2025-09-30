Assine UOL
Dono da companhia aérea Itapemirim será julgado por crime de estelionato

Dono do Grupo Itapemirim enfrenta novas investigações por uso de documentos falsos
Dono do Grupo Itapemirim enfrenta novas investigações por uso de documentos falsos Imagem: Divulgação/ITA

O empresário Sidnei Piva de Jesus será julgado por estelionato e outros crimes pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em uma decisão que chega quase quatro anos após o fim repentino das operações da companhia aérea Itapemirim, quando milhares de passageiros foram lesados.

O que aconteceu?

Em 2023, o Ministério Público denunciou o empresário pelos crimes de estelionato (artigo 171 do Código Penal) e frustração de direito assegurado por lei trabalhista (artigo 203) e também por infração penal contra o consumidor (artigo 66 da Lei nº 8078/90). Na época, a denúncia foi parcialmente rejeitada pela 30ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça, sendo apenas a parte que trata dos crimes ao consumidor remetida à Vara de Recuperação Judicial e Falências responsável pelo processo do Grupo Itapemirim.

O juiz ainda suspendeu medidas cautelares que haviam sido impostas a Sidnei, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ficou mantida apenas a proibição de saída do território nacional sem autorização judicial.

Relembre o caso

A Ita Transportes Aéreos teve as operações autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no início de 2021. A empresa interrompeu as operações abruptamente por falta de caixa em dezembro daquele ano, seis meses após o primeiro voo. A interrupção frustrou as festas de fim de ano de milhares de consumidores que tinham passagem comprada.

Sidnei anunciou os planos para criar uma companhia aérea enquanto o grupo Itapemirim estava em recuperação judicial, com dívidas de R$ 2 bilhões com a Receita Federal e o INSS.

Sidnei dizia contar com um investimento de US$ 500 milhões de 'fundos árabes' que nunca se materializou. Ele montou a empresa alugando aviões velhos, com idade média de 15 anos, utilizando recursos obtidos com a venda de ativos do Grupo Itapemirim e que deveriam ser destinados ao pagamento de credores.

O empresário ganhou notoriedade ao adquirir o grupo de transporte rodoviário fundado por Camilo Cola no Espírito Santo por um real e mais as dívidas — uma operação contestada pela família do fundador, com quem trava uma briga judicial.

A denúncia criminal do MP contra Sidnei foi objeto de uma longa discussão sobre competência jurisdicional que durou dois anos e só agora o processo foi encaminhado de volta para a 30ª Vara. O juiz que recebeu a denúncia reconheceu haver "indícios de autoria e prova da materialidade do delito". Além de receber a denúncia integralmente, o juiz agora manteve as medidas cautelares impostas a Sidnei, entre as quais a proibição de deixar o país, obrigatoriedade de informar endereço e uso de tornozeleira eletrônica.

Há duas semanas, a defesa de Sidnei entrou com um novo habeas corpus para tentar travar a ação penal e revogar as medidas cautelares, mas o pedido liminar foi rejeitado. Sidnei ainda não foi citado para apresentar resposta às acusações.

A coluna tenta contato com a defesa de Sidnei. O espaço está aberto para manifestação.

