Assine UOL
Mariana Barbosa

Mariana Barbosa

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Falha em sistema de compensação gera problema em boletos

Mariana Barbosa
Colunista do UOL
Atualizada em
Como saber se boleto é falso ou verdadeiro?
Como saber se boleto é falso ou verdadeiro? Imagem: Reprodução

Clientes de grandes bancos e fintechs tiveram problemas para pagar boletos e outros serviços financeiros ao longo do dia devido a uma instabilidade no sistema da Núclea, empresa que fornece a infraestrutura para compensação e liquidação de pagamentos entre instituições. Hoje 100% dos boletos emitidos no país passam pelo sistema da empresa, que nasceu fazendo a compensação de TEDs, DOCs.

Diversos bancos foram afetados, incluindo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Nubank.

A empresa confirmou em nota ter detectado "lentidão no processamento do ecossistema de boletos" e que acionou imediatamente os "protocolos de contingência" para garantir a continuidade das operações. (veja nota abaixo). A empresa diz que a situação foi normalizada às 14h06.

No Itaú, contudo, os problemas persistiram ao longo da tarde.

A Núclea surgiu a partir da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), que era uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2001 para fazer a compensação de pagamentos entre as instituições. Com o passar dos anos a empresa ampliou seu escopo de atuação para boletos, DDAs, cartões, entre outros, e virou uma empresa que visa lucro.

No ano passado, R$ 18,4 trilhões foram transacionados utilizando a infraestrutura da Núclea, em um total de 40,7 bilhões de operações.

A empresa registrou um lucro de R$ 626 milhões, alta de 7% sobre o ano anterior. O faturamento foi de R$ 1,66 bilhão.

Em nota, o Itaú Unibanco confirmou a instabilidade "pontual" e diz que o problema "impactou uma parcela de clientes". "O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente." Até a publicação da reportagem, o problema não tinha sido sanado.

O Nubank confirmou os problemas e disse que afetou o pagamento via código de barras.

Continua após a publicidade

Segue a íntegra da nota da Núclea:

A Núclea informa que, na manhã desta segunda-feira (6), identificou lentidão no processamento do ecossistema de boletos. Os protocolos de contingência foram imediatamente acionados, conforme previsto pelo Mercado Financeiro, garantindo a continuidade das operações e evitando impactos aos usuários da rede bancária.

O ecossistema não ficou indisponível em nenhum momento, e as medidas adotadas seguem as normas de autorregulação do arranjo boleto, com anuência do Banco Central do Brasil.

A normalização completa ocorreu às 14h06, e o sistema segue estável e operando normalmente. As equipes da Núclea permanecem monitorando o ambiente de forma contínua para assegurar a estabilidade e confiabilidade da Plataforma Centralizada de Recebíveis (PCR).

Obs: A coluna foi atualizada com o posicionamento da Núclea.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.