Falha em sistema de compensação gera problema em boletos
Clientes de grandes bancos e fintechs tiveram problemas para pagar boletos e outros serviços financeiros ao longo do dia devido a uma instabilidade no sistema da Núclea, empresa que fornece a infraestrutura para compensação e liquidação de pagamentos entre instituições. Hoje 100% dos boletos emitidos no país passam pelo sistema da empresa, que nasceu fazendo a compensação de TEDs, DOCs.
Diversos bancos foram afetados, incluindo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Nubank.
A empresa confirmou em nota ter detectado "lentidão no processamento do ecossistema de boletos" e que acionou imediatamente os "protocolos de contingência" para garantir a continuidade das operações. (veja nota abaixo). A empresa diz que a situação foi normalizada às 14h06.
No Itaú, contudo, os problemas persistiram ao longo da tarde.
A Núclea surgiu a partir da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), que era uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2001 para fazer a compensação de pagamentos entre as instituições. Com o passar dos anos a empresa ampliou seu escopo de atuação para boletos, DDAs, cartões, entre outros, e virou uma empresa que visa lucro.
No ano passado, R$ 18,4 trilhões foram transacionados utilizando a infraestrutura da Núclea, em um total de 40,7 bilhões de operações.
A empresa registrou um lucro de R$ 626 milhões, alta de 7% sobre o ano anterior. O faturamento foi de R$ 1,66 bilhão.
Em nota, o Itaú Unibanco confirmou a instabilidade "pontual" e diz que o problema "impactou uma parcela de clientes". "O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente." Até a publicação da reportagem, o problema não tinha sido sanado.
O Nubank confirmou os problemas e disse que afetou o pagamento via código de barras.
Segue a íntegra da nota da Núclea:
A Núclea informa que, na manhã desta segunda-feira (6), identificou lentidão no processamento do ecossistema de boletos. Os protocolos de contingência foram imediatamente acionados, conforme previsto pelo Mercado Financeiro, garantindo a continuidade das operações e evitando impactos aos usuários da rede bancária.
O ecossistema não ficou indisponível em nenhum momento, e as medidas adotadas seguem as normas de autorregulação do arranjo boleto, com anuência do Banco Central do Brasil.
A normalização completa ocorreu às 14h06, e o sistema segue estável e operando normalmente. As equipes da Núclea permanecem monitorando o ambiente de forma contínua para assegurar a estabilidade e confiabilidade da Plataforma Centralizada de Recebíveis (PCR).
Obs: A coluna foi atualizada com o posicionamento da Núclea.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.