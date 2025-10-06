Falha em sistema de compensação gera problema em boletos

No Itaú, contudo, os problemas persistiram ao longo da tarde.

A Núclea surgiu a partir da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), que era uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2001 para fazer a compensação de pagamentos entre as instituições. Com o passar dos anos a empresa ampliou seu escopo de atuação para boletos, DDAs, cartões, entre outros, e virou uma empresa que visa lucro.

No ano passado, R$ 18,4 trilhões foram transacionados utilizando a infraestrutura da Núclea, em um total de 40,7 bilhões de operações.

A empresa registrou um lucro de R$ 626 milhões, alta de 7% sobre o ano anterior. O faturamento foi de R$ 1,66 bilhão.

Em nota, o Itaú Unibanco confirmou a instabilidade "pontual" e diz que o problema "impactou uma parcela de clientes". "O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente." Até a publicação da reportagem, o problema não tinha sido sanado.

O Nubank confirmou os problemas e disse que afetou o pagamento via código de barras.