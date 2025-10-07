Sistema de pagamento de boleto volta a apresentar lentidão
O pagamento de boletos pelos aplicativos de bancos voltou a dar problemas nesta terça-feira, com clientes reportando dificuldades em sites como Downdetector.com.br.
Assim como aconteceu na segunda-feira, o sistema da Núclea, empresa que faz a compensação de pagamentos entre instituições bancárias e fornece a infraestrutura para o processamento de 100% dos boletos no país, enfrenta lentidão.
A empresa reconhece o problema, diz ter acionado protocolos de contingência e que está atuando "proativamente para normalizar o ambiente de produção do ecossistema de boletos, reafirmando nosso compromisso com a estabilidade e confiabilidade do sistema".
Os problemas começaram no dia mais movimentado para pagamento de boletos. A maior parte dos boletos vence no dia 5 do mês — dia de pagamento de salários — mas como era um domingo, o vencimento aconteceu na segunda-feira.
No Downdetector.com.br, clientes estão reportando problemas nos aplicativos de diferentes instituições, incluindo Itaú, Nubank, Bradesco C6, Inter, Banco do Brasil e Caixa.
O Itaú enfrentou problemas próprios de lentidão na segunda-feira, que se somaram aos da Núclea.
As causas da lentidão não foram divulgadas.
