Sistema de pagamento de boleto volta a apresentar lentidão

O pagamento de boletos pelos aplicativos de bancos voltou a dar problemas nesta terça-feira, com clientes reportando dificuldades em sites como Downdetector.com.br.

Assim como aconteceu na segunda-feira, o sistema da Núclea, empresa que faz a compensação de pagamentos entre instituições bancárias e fornece a infraestrutura para o processamento de 100% dos boletos no país, enfrenta lentidão.

A empresa reconhece o problema, diz ter acionado protocolos de contingência e que está atuando "proativamente para normalizar o ambiente de produção do ecossistema de boletos, reafirmando nosso compromisso com a estabilidade e confiabilidade do sistema".