Consumidor troca destilado por vinho e cerveja em restaurantes

Levantamento preliminar da Federação de Hoteis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, a Fhoresp, mostra que a crise de contaminação por metanol levou a uma queda de 25% no consumo de destilados em restaurantes. A queda, contudo, foi compensada por uma alta equivalente no consumo de vinho e cerveja. Com isso, praticamente não houve impacto no faturamento.

Já nos bares, a estimativa é de uma queda de 30% a 50%, mas com uma menor compensação, explica Sylvio Lazzarini, sócio do Grupo Varanda e diretor de relações institucionais da Fhoresp.

Duas pessoas morreram por intoxicação por metanol ao consumirem bebida falsificada. Há ainda outros 17 casos de intoxicação confirmadas no país, sendo 15 em São Paulo.