De saída da FIN, Rodrigo Maia deve ir para o BTG
O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia está negociando sua ida para o BTG, apurou a coluna.
Depois de encerrar a carreira como deputado, Maia assumiu, em fevereiro de 2023, a presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, recentemente rebatizada de FIN. A entidade tem sede em Brasília e congrega as diferentes associações e sindicatos patronais do setor financeiro.
A coluna tentou contato com Maia, mas ele não respondeu. O BTG não comentou.
O ex-deputado, de 55 anos, está em lua de mel. Ele se casou no dia 29 de setembro com a advogada Vanessa Rahal Canado, em uma cerimônia na Ilha Fiscal, no centro do Rio de Janeiro, para cerca de 300 convidados. A cerimônia foi celebrada pelo publicitário Nizan Guanaes e com shows de Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha e Bell Marques.
Recentemente, o braço direito de Maia na confederação, o advogado Leonardo Barbosa, também deixou a instituição. Barbosa foi para Santander, como consultor jurídico.
