Reforma do IR não faz justiça e vai elevar sonegação, diz Everardo Maciel
Uma das principais medidas do pacote do governo para se fazer justiça tributária no país, a taxação de dividendos enterra uma política introduzida há 30 anos pelo ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel: a reforma do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pós Plano Real.
A medida que propunha uma integração no Imposto de Renda de pessoas física e jurídica, era parte de um pacote de 20 políticas que incluiu ainda a criação do Simples, aumento do limite do Lucro Presumido, fim de isenções fiscais, tributação de instituições financeiras e alíquota base menor.
Mas ao contrário do que previam os críticos da oposição e técnicos da própria Receita na época, as medidas não fizeram os ricos pagarem menos. Ao contrário. Elas acabaram com a distribuição disfarçada de lucros e reduziram a margem para planejamento tributário.
Pernambucano de Pesqueiros e ainda atuando como consultor tributário aos 78 anos, Maciel foi o secretário que mais tempo esteve à frente da Receita Federal. Nos oito anos em que comandou a pasta no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, houve aumento real de 117% na arrecadação das pessoas jurídicas em relação ao PIB. E de 24,3% na arrecadação das pessoas físicas.
O atual projeto de reforma do IR acaba com um dos pilares que Maciel vê como mais importante da sua gestão: a simplificação tributária. Na sua visão, a taxação de dividendos introduz complexidade e não será suficiente para compensar a isenção na faixa de menor renda por ser uma medida de difícil fiscalização, com ampla margem para planejamento tributário e sonegação.
Por que na época em que o sr comandava a Receita Federal, optou-se por não tributar dividendos?
São vários fundamentos. O primeiro é que toda tributação de um acionista é afetada pela tributação da empresa e pela distribuição de dividendos. O dividendo aumenta ou diminui em função das tributações sobre a empresa. Quando você tributa só na empresa, você previne sonegação e aumenta a eficiência arrecadatória. O modelo de tributação só na empresa acabou com a distribuição disfarçada de lucros que era muito comum no Brasil e de difícil enfrentamento. Um exemplo trivial: o dono da empresa quer comprar um carro. Se o dividendo não é tributado, ele distribui e compra o carro. Se você tributa, ele compra o carro pela empresa e paga menos imposto. Hoje isso não existe mais. A tributação exclusiva na empresa tem outra vantagem que é o aumento da liberdade econômica.
Um argumento usado para defender a tributação de dividendo é de que ele pode induzir o reinvestimento no negócio.
Vamos supor que existe uma empresa que produz videocassete. Reinvestir na empresa parece não ser uma boa ideia, não é mesmo. Ninguém mais compra videocassete. Se ele distribuir, ele não está desobrigado de investir. Mas ele também pode pegar esse dinheiro e investir em outra empresa, no mercado financeiro, em consumo. Isso aumenta a liberdade econômica. Não cabe ao estado fazer essa indução. Mas o maior problema é que estamos fazendo isso sem reduzir a carga na empresa. O resultado será claramente aumento de carga e um estímulo à sonegação.
Por que é um estímulo à sonegação?
Nunca existiu uma regra tributária que não gere uma reação do contribuinte. A sonegação é uma doença oportunista, se tiver chance a pessoa vai fazer. É da natureza humana. Por isso é preciso prevenir, limitar a circunstância em que ela pode aparecer.
Quando o sr fala que vai haver sonegação, o sr está se referindo às empresas de uma pessoa só, PJs de profissionais liberais? Nas grandes empresas há mais controle e entendo que seja mais difícil lançar despesas pessoais.
Qualquer empresa. Os planejadores tributários são ultra sofisticados e o grau de sofisticação depende do tamanho da empresa. É quase impossível fiscalizar a distribuição disfarçada de lucro. Nos EUA, entre 2007 e 2014, a alíquota nominal de imposto de renda das pessoas físicas foi de 39% Mas os 25 maiores bilionários pagaram 3,4%. Eles estavam sonegando? Não.
A arrecadação será menor do que o esperado?
Creio que vai ser menor do que o governo imagina, não apenas por sonegação, mas também por planejamento tributário. Em tese, não vai arrecadar mais. Não arrecadava antes da gente modificar, em 1995. Claro que não foi só a questão dos dividendos, foram várias outras medidas.
Pode citar algumas?
Foram umas 20 medidas: redução de benefícios fiscais, juros remuneratórios do capital próprio, alteração na tributação das operações financeiras, tributação de instituições financeiras, criação do Simples. Outra medida também muito importante foi o aumento do limiar de faturamento para declaração por lucro presumido. Era R$ 8 milhões e fomos aumentando progressivamente. A alíquota efetiva do lucro presumido é maior do que a do lucro real, mas as pessoas optam pela simplificação. A reforma vai acabar com isso. A declaração se tornará complexa e o litígio tributário vai crescer. Desde 1996 não há mais litígio tributário associado a esse tema. São 84 milhões de litígios, nenhum sobre lucro presumido.
Qual foi o impacto da retirada da tributação de dividendos e demais medidas na arrecadação?
Quando aumentei o limite do lucro presumido para R$ 12 milhões, meus assessores diziam que era um absurdo que iríamos perder arrecadação. Mas o resultado foi o oposto. E mesmo com R$ 24 milhões e depois R$ 48 milhões (2002), a arrecadação continuou subindo. Entre 1996 e 2002, houve aumento de arrecadação de 117% no IRPJ e 24,3% no IRPF, corrigido pelo IPCA.
O aumento de fiscalização não é suficiente para coibir distribuição disfarçada de lucro?
Curioso que ninguém pergunta ao contribuinte o que ele acha. É uma visão ingênua e autoritária achar que tudo se resolve fiscalizando.
A isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil é uma atualização de valores que foram corroídos pela inflação. Não é uma questão de justiça tributária?
A correção monetária é uma maluquice brasileira. O que não quer dizer que valores nominais não devam ser revistos. Em 1995, houve um aumento real no limite de isenção por iniciativa minha. A isenção de R$ 5 mil corresponde a 2,4 vezes a renda per capita domiciliar de 2024 e tornará isentos 65% dos atuais contribuintes, recaindo sobre 15 milhões a responsabilidade de toda a arrecadação do IRPF. Essa relação entre o limite de isenção e o PIB per capita será uma das mais altas do mundo, perdendo apenas para os países nórdicos. Estados Unidos, Índia, Japão, Argentina, Colômbia, Reino Unido têm limites menores de isenção. Limite de isenção não é justiça tributária, que aliás, é um conceito demagogo. Limite de isenção é uma regra para fins administrativos. Todo mundo deve pagar IR, progressivamente. Mas para o conjunto da população de baixa renda, não vale a pena cobrar, pois o custo é maior do que o que se vai arrecadar.
Como fazer os ricos pagarem mais?
Onde os ricos escapam? No planejamento tributário. E no tratamento privilegiado de aplicações financeiras, que não existia no meu tempo. Quando eu saí do governo em 2002, a renúncia fiscal em relação ao PIB era de 2%. Hoje é 4,5%. Isso não nasceu por geração espontânea. No meu tempo ninguém vinha me pedir renúncia fiscal. Uma vez que você concede, vai mexer em privilégio.... Recomendo não conceder. Agora é preciso ter firmeza para acabar com as renúncias fiscais.
E como limitar o planejamento tributário?
O enfrentamento do planejamento tributário é uma tarefa difícil e a forma de lidar com isso é simplificar as regras ao máximo. E o que estão fazendo é complicar. Quando você tem um adversário forte, preparado, você tem que reduzir a hostilidade fiscal e o grau de atrito. É o que eu costumo chamar, usando um neologistmo, de 'amistosidade tributária'. Como conferir o que (cientista político) Norberto Bobbio chama de sanções premiais? Há duas maneiras: ou levantar o chicote ou fazer com que ele não precise de chicote. Eu criei um bônus de assiduidade fiscal para o regime de lucro real. No sexto ano, o contribuinte que não tivesse nenhum litígio e pagasse tudo em dia poderia obter uma redução de 1 ponto percentual na contribuição social. Mas já era fim do governo e isso nunca foi implementado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.