Reforma do IR não faz justiça e vai elevar sonegação, diz Everardo Maciel

Pernambucano de Pesqueiros e ainda atuando como consultor tributário aos 78 anos, Maciel foi o secretário que mais tempo esteve à frente da Receita Federal. Nos oito anos em que comandou a pasta no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, houve aumento real de 117% na arrecadação das pessoas jurídicas em relação ao PIB. E de 24,3% na arrecadação das pessoas físicas.

O atual projeto de reforma do IR acaba com um dos pilares que Maciel vê como mais importante da sua gestão: a simplificação tributária. Na sua visão, a taxação de dividendos introduz complexidade e não será suficiente para compensar a isenção na faixa de menor renda por ser uma medida de difícil fiscalização, com ampla margem para planejamento tributário e sonegação.

Por que na época em que o sr comandava a Receita Federal, optou-se por não tributar dividendos?

São vários fundamentos. O primeiro é que toda tributação de um acionista é afetada pela tributação da empresa e pela distribuição de dividendos. O dividendo aumenta ou diminui em função das tributações sobre a empresa. Quando você tributa só na empresa, você previne sonegação e aumenta a eficiência arrecadatória. O modelo de tributação só na empresa acabou com a distribuição disfarçada de lucros que era muito comum no Brasil e de difícil enfrentamento. Um exemplo trivial: o dono da empresa quer comprar um carro. Se o dividendo não é tributado, ele distribui e compra o carro. Se você tributa, ele compra o carro pela empresa e paga menos imposto. Hoje isso não existe mais. A tributação exclusiva na empresa tem outra vantagem que é o aumento da liberdade econômica.

Um argumento usado para defender a tributação de dividendo é de que ele pode induzir o reinvestimento no negócio.

Vamos supor que existe uma empresa que produz videocassete. Reinvestir na empresa parece não ser uma boa ideia, não é mesmo. Ninguém mais compra videocassete. Se ele distribuir, ele não está desobrigado de investir. Mas ele também pode pegar esse dinheiro e investir em outra empresa, no mercado financeiro, em consumo. Isso aumenta a liberdade econômica. Não cabe ao estado fazer essa indução. Mas o maior problema é que estamos fazendo isso sem reduzir a carga na empresa. O resultado será claramente aumento de carga e um estímulo à sonegação.