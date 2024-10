Dos lares ao McDonald's, o preço da carne se torna vilão novamente

Seja nos lares ou no fast food, no Brasil ou nos Estados Unidos, o preço da carne tem se tornado um assunto indigesto. Por aqui, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta a maior alta nos preços da carne bovina desde dezembro de 2020. Já no país norte-americano, o McDonald's processa os maiores produtores da proteína animal no mundo, alegando que estariam agindo em conluio para elevar o preço.

No Brasil, dados do IBGE sobre o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mostram que, no mês de setembro, as carnes — incluindo frango e suína — ficaram cerca de 2,97% mais caras, muito diferente da realidade vista no primeiro trimestre do ano. O contrafilé foi o corte que apresentou maior elevação de agosto para setembro, com alta de 3,79%.

O motivo começa lá no campo, e na seca que acomete as regiões produtoras. A falta de chuva e a incidência de queimadas prejudicam diretamente a criação dos animais. Enquanto no primeiro trimestre houve aumento no número de abates, no segundo semestre já era esperada uma redução, mas a estiagem prejudicou ainda mais a engorda do rebanho.