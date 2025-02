Em São Paulo, o resgate do caipira como símbolo de construção da cidade

Nascida no interior de São Paulo, ela defende a importância de olhar a capital com raízes caipiras, pois muitos indícios ainda se mantém vivos. Por isso, junto ao publicitário Gabriel Darakdjian, criador do Cafecoado Estúdio, especializado em estética popular e cultura caipira, eles criaram um tour pelo centro de São Paulo para resgatar a história. "Ser da roça é um estado de espírito", diz Gabriel ao defender que não é preciso morar no interior para honrar as raízes rurais.

Durante o passeio, Larissa comenta que onde é a Estação da Luz, antigamente, eram lotes de pasto e criação de cabritos. Também a Praça da Sé, marco zero da capital paulista, era ocupada por plantações de subsistência.

Quando a Catedral da Sé começou a ser erguida, "cavalos e burros de carga não podiam subir até lá, pois a elite não queria, então o tropeiro carregava no lombo a comida para a burguesia", comentou uma das turistas que acompanhava o tour organizado pela Redescubra SP.

Há registros que indicam que a palavra "caipira" tem origem na língua tupi-guarani e o significado é "a mata que acompanha o rio". Na São Paulo até o século 19, os rios ainda eram muito mais visíveis e acessíveis, onde beiravam as produções agrícolas. Prova disto é a intersecção entre a Ladeira Porto Geral e a rua 25 de Março, onde a economia da cidade começou a ser fomentada.

A 25 de Março era um trecho do rio Tamanduateí e por lá chegavam alimentos que eram desembarcados na estação portuária, por isso, Ladeira Porto Geral. Nos arredores, caipiras vendias suas produções agrícolas e, desde então, o local é referência de comércio.

Nas proximidades, a Rua da Quitanda, onde hoje se encontra o Centro Cultural Banco do Brasil, recebeu este nome por ser a rua onde se vendiam os alimentos. Depois, à medida que a quitanda foi se expandindo, foram criados os mercados. O famoso Mercado Municipal era originalmente chamado de Mercado dos Caipiras.