A força-tarefa do governo para os alimentos ficarem mais baratos

Na esfera do Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi lançado o programa Desenrola Rural, cujo objetivo é permitir que produtores da agricultura familiar renegociem débitos, com descontos de 90% do valor da dívida. A estimativa é de que cerca de 1,3 milhão de agricultores no Brasil estão com alguma restrição de acesso ao crédito.

"O que a gente quer é que esses agricultores voltem a tomar crédito agrícola para produzir alimentos mais saudáveis para a mesa do povo brasileiro. E o crédito agrícola é muito generoso. Os juros no Brasil estão a 13,25%. Os juros do crédito agrícola são 3% para produzir alimentos e de 2% para os alimentos agroecológicos", afirmou o ministro Paulo Teixeira durante entrevista ao programa Voz do Brasil.

O Decreto 12.381/2025, que institui o Desenrola Rural, entra em vigor no dia 22 de março. Até lá, haverá um esforço do Desenvolvimento Agrário e de entidades setoriais para esclarecer quais dívidas estão enquadradas e as condições oferecidas para quitação ou parcelamento. Também será importante entender como as instituições financeiras tornarão o decreto uma realidade e quanto a iniciativa poderá refletir em liberação de crédito para o Plano Safra da agricultura familiar 2025/26.