Sem subsídio e juros baixos, crédito de R$ 4 bi no Plano Safra não resolve

Em 25 de fevereiro é comemorado o Dia do Agronegócio. As recentes notícias sobre o Plano Safra, no entanto, estão dificultando o clima de celebração. O impasse entre juros altos e baixos subsídios têm deixado o setor agropecuário descontente com a condução do Plano Safra 2024/25 e temeroso quanto ao calendário de 2025/26.

Na última sexta-feira, o Tesouro Nacional anunciou a suspensão das linhas do Plano Safra da agricultura empresarial, devido à não aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025. Em seguida, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma Medida Provisória foi anunciada para abrir crédito extraordinário de cerca de R$ 4 bilhões para atender às linhas do Plano Safra.

Diante de uma taxa Selic, que passou de 10,50% para 13,25% no ano passado, os custos da equalização de juros acompanharam a elevação e este cenário levou a consequências para o custeio e investimentos da safra 2024/25.