Quando falaremos da agricultura familiar para baixar o preço dos alimentos?

O preço dos alimentos tem ganhado uma repercussão enorme no governo, no noticiário e na boca do povo. Carnes e azeite com lacres e alarme nas prateleiras do supermercado são o simbolismo de uma realidade em que comer virou artigo de luxo. Recentemente, ouvi de uma operadora de caixa: "O patrão disse que, daqui a pouco, vai ter lacre no café".

Lembrei da frase da escritora e poetisa brasileira Carolina Maria de Jesus, que, em 1960, escreveu: "O maior espetáculo do pobre da atualidade é comer". À época, o Brasil ainda não era a potência agrícola que é nos dias de hoje. Mesmo depois de tanta expansão agrícola, comer não cabe no bolso do brasileiro e é preciso refletir sobre os fatores que levam a este antagonismo.

Recentemente, temos visto as medidas do governo federal para tentar reduzir os preços, mas a verdade é que "isso não é em 24 horas", conforme disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, em entrevista à rádio CBN.