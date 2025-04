Agência Espacial Brasileira quer ampliar uso de satélites para o agro

Essa aproximação com o agro oferece, dentro de um movimento chamado de NewSpace, um mercado emergente e inovador que aplica tecnologias espaciais para aprimorar desempenho e competitividade global.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) também está entre os palestrantes convidados do workshop. Leila comenta que a instituição tem apoiado o desenvolvimento industrial e a inovação, além de promover programas de modernização tecnológica e incentivar negócios emergentes.

Por atuar com programas de crédito para produtores rurais, cooperativas e agroindústrias, ela explica que o objetivo de convidar o BNDES é mostrar às empresas do setor espacial como esses programas são conduzidos a partir do acesso a dados de georreferenciamento.

"O objetivo do convite ao BNDES é permitir que as empresas do setor espacial compreendam e explorem como essas ações e programas são conduzidos e de que maneira poderiam ser ampliados para apoiar as indústrias espaciais nos diferentes setores estratégicos da economia nacional, incluindo novos negócios no setor do agronegócio", diz Leila.

Ela ainda cita a participação da Agrotools como caso concreto de sucesso no uso de inteligência geográfica aplicada à agricultura.

Existe, portanto, um ecossistema completo, envolvendo capital, soluções tecnológicas avançadas e atores governamentais e privados, no propósito comum de potencializar a tecnologia espacial. "O agronegócio, setor de maior relevância econômica do Brasil, é um dos principais beneficiados com essa iniciativa", afirma a coordenadora da AEB.