Agro pode ser estratégico para Mercosul se fortalecer na guerra tarifária

Terras e logística

Uma perspectiva que Edsmar considera necessária para se discutir entre os países do Mercosul é a questão das terras.

A China tem trabalhado para garantir segurança alimentar e, para isso, se associa ou mesmo adquire terras em outros países. Isto também deveria estar na mesa de diálogo dos países sul-americanos, devido à potência da agricultura tropical.

Relatório do banco BTG Pactual publicado este mês aponta a valorização das terras brasileiras e, consequentemente, o interesse do mercado.

"Os preços das terras agrícolas no Brasil subiram 13% ao ano nos últimos 14 anos, com valorização particularmente intensa durante o super-ciclo de commodities de 2020-22. Apesar dessa valorização, os preços das terras no Brasil permanecem competitivos em comparação com outros pares com rendimentos semelhantes", cita o relatório do BTG.

Outro alvo de investimento dos chineses é a logística. O grupo chinês Pengdu é controlador da Belagrícola, empresa que atua no recebimento e armazenagem de grãos. Apesar de a companhia chinesa ter anunciado, no ano passado, que sairia do Brasil, devido à complexidade para exportar os grãos à Ásia, a reconfiguração do mercado pode levar a uma reavaliação de cenário.