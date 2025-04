Tarifaço e Brics levam ministérios de Brasil e China a se encontrarem

Está prevista para esta semana a visita de membros do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China ao Brasil, para uma agenda com o ministro brasileiro Carlos Fávaro e outros representantes do governo federal. O cerne do encontro é a guerra tarifária imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Além disso, o contexto também é de que a agenda bilateral aconteça dias antes da reunião ministerial do Grupo de Trabalho de Agricultura dos Brics, a ser realizada no dia 17 de abril, em Brasília. O Brics é um agrupamento composto por onze países: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) não respondeu ao pedido de entrevista do UOL. Uma fonte ouvida próxima à secretaria de Relações Internacionais da pasta afirmou que existe uma instrução do Ministério das Relações Exteriores para Fávaro e outros membros do governo não se pronunciarem sobre a guerra tarifária.