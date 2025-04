Exclusivo: Somente 33% da área plantada de soja tem conectividade no Brasil

Ao UOL, Paola Campiello, presidente do ConectarAgro, fala do estudo com exclusividade e destaca a desigualdade significativa na conectividade digital entre as áreas de sojicultura distribuídas pelo país. Em linhas gerais, de um total de cerca de 38,43 milhões de hectares plantados na safra 22/23, apenas 12,73 milhões estão cobertos por rede móvel 4G ou 5G.

"No Mato Grosso, maior produtor de soja do país, são 18,15% de cobertura na área plantada. Os grandes produtores têm acesso à internet, por entenderem que isto é um investimento na gestão, mas é preciso pensar nos pequenos e médios produtores", ela diz.

O estudo aponta que há uma concentração maior de conectividade nas regiões Sul e Sudeste, onde municípios, em alguns casos, alcançam 100% de conectividade, enquanto outras regiões, como o Centro-Oeste, Norte e Matopiba - acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia - enfrentam índices muito inferiores.

A presidente do ConectarAgro comenta a necessidade de investimentos em infraestrutura digital no meio rural. A ampliação do acesso à internet móvel é essencial tanto para a modernização dos produtores, quanto para reduzir desigualdades regionais. Para isso, ela defende parcerias entre o setor privado e o governo para formular políticas públicas.

"Nós estamos em contato com a Anatel, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e buscando agendas em Brasília para destravar o Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações)", afirma Paola.