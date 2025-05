Alckmin diz que é preciso 'acelerar a Ferrogrão no STF'

A celeridade da construção de ferrovias é um assunto antigo que circula nas discussões do agronegócio. Com o avanço da produção de grãos no Norte do país, os portos de Itaituba (PA) e Itaqui (MA) passaram a ser mais visados e a tendência é que eles ganhem ainda mais relevância, à medida que as lavouras se expandem no Matopiba — acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Durante o evento da Abramilho, o argumento da sustentabilidade balizou as falas de Alckmin não apenas sobre a Ferrogrão. Ele reforçou a estratégia do governo federal em tirar do papel nos próximos dias o chamado "IPI Verde", o Imposto sobre Produtos Industrializados para veículos elétricos, híbridos e movidos a etanol, em prol da descarbonização.

O presidente em exercício não teria como sair de um evento sobre agronegócio sem citar o Plano Safra, mas não houve o detalhamento que o setor gostaria de ouvir. "O crédito Plano Safra está sendo discutido e ele precisa ser ainda maior, com planejamento de longo prazo, para não ter esse estresse do crédito", afirmou.

Sem dar muitos detalhes, Alckmin ainda concordou que o seguro rural terá que crescer, porque as mudanças climáticas estão progredindo. A dúvida que resta é como este seguro será estruturado dentro do Plano Safra e quais serão os juros subsidiados para a temporada 2025/26.