Gripe aviária: por mais verba, fiscais da Defesa Agropecuária vão ao Senado

De acordo com o ministro Carlos Fávaro, o Mapa fez 2.500 investigações de casos de gripe aviária desde 2023, procedimento normal para assegurar a sanidade dos plantéis brasileiros. Agora, há um esforço ainda maior para descobrir de onde veio o vírus da influenza, na tentativa de saber se a origem são aves de rotas migratórias e se é o mesmo tipo de vírus de animais de zoológico.

Para isso, é necessária a contratação de mais veterinários — e, consequentemente, mais orçamento para a categoria, segundo Ricardo Nascimento, do Anffa. O orçamento para defesa agropecuária, ele diz, é de entre R$ 240 milhões e R$ 250 milhões ao longo do ano, passíveis ainda de contingenciamento.

"É importante garantir mais recursos, incluindo equipamentos de campo, via suplementação externa pelo Ministério da Fazenda ou Congresso Nacional", defende. O pleito tramita no Senado e deve ganhar celeridade diante do caso da gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

"Está pronto para ir ao plenário do Senado o projeto de lei complementar (PLP) 91/2023, apresentado pela senadora Tereza Cristina, que impede o contingenciamento de despesas relativas à defesa agropecuária", diz Ricardo.

Outras emergências sanitárias

Por enquanto, o ministro Carlos Fávaro afirma que não há necessidade de reforço orçamentário para lidar com a gripe aviária e que é possível administrar o caso com o orçamento interno da pasta. Mas outras emergências sanitárias também rondam o Brasil e podem ser argumento para a pasta brigar por mais dinheiro do caixa do governo.