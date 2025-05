MEC e ensino a distância: educação superior nas zonas rurais é desafio

Diante da decisão do Ministério da Educação (Portaria 378/2025) em estabelecer novas regras para o ensino a distância, é preciso refletir como estão as condições de estudo do Ensino Superior para a população que habita as zonas rurais e, muitas vezes, não tem acesso ao campus universitário, seja público ou privado.

Em cidades remotas do Brasil, a Educação a Distância (EAD), muitas vezes, é a porta de entrada para pessoas conseguirem cursar uma universidade. Ainda que seja discutida a qualidade dos cursos, a verdade é que muitos habitantes de zonas rurais encontram na EAD a possibilidade de fazer uma graduação.

"Não pode haver exclusão como efeito colateral da ausência de instituições de ensino para os cursos presenciais. Isso tem que vir acompanhado com política pública. É importante complementar o decreto pensando justamente nesse público - que, muitas vezes, está na zona rural", avalia Rodrigo Bouyer, avaliador do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao MEC. O Ministério da Educação não respondeu ao questionamento do UOL sobre se a pasta avaliou este risco de exclusão da população de zona rural.