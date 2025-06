Mundo caminha para guerra por alimentos ? E o Brasil com isso?

Discutir a segurança alimentar, portanto, significa pensar nas condições de produção da comida, a distribuição, o preço, o acesso aos mercados. Só que esta discussão está enfraquecida dentro da própria FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Jennifer Clapp, professora em Segurança Alimentar Global e Sustentabilidade na Universidade de Waterloo, no Canadá, e membro do Comitê Consultivo Científico do Centro de Coordenação de Sistemas Alimentares da ONU, relata os baixos orçamentos das iniciativas voltadas à alimentação.

"A redução de orçamento para ajuda humanitária, inclusive voltadas para alimentação, a batalha da ONU para responder às crises e o corte de orçamento do Programa Alimentar Mundial e da FAO também compõe o cenário de crise global", diz.

Sem as agências de fomento às políticas de alimentação, os países precisam sobreviver ao impasse de superar as mudanças do clima para conseguir produzir, enquanto observam o poder de compra do consumidor interno e externo. Neste sentido, o Brasil é um país que chama a atenção. Afinal, a volatilidade do mercado internacional reflete nas commodities e isto influencia na inflação dos alimentos dentro do país.

Elisabetta Recine é membro do painel IPES-Food e professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. Ela explica que a inflação dos alimentos é composta por diferentes fatores, como clima, demanda internacional, custos de produção, entre outros. No entanto, em paralelo, o financiamento público para produção de commodities cresce e não contribui para a produção de consumo doméstico.

A conjuntura global não é justificativa suficiente para que políticas públicas de alimentação fiquem estagnadas. Simultaneamente, segundo Elisabetta, a aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental no Senado corrobora com um sistema alimentar que privilegia a expansão do agronegócio industrial em detrimento da produção de alimento local.