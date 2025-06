Guerra entre Israel e Irã afeta preço dos fertilizantes e safra 2025/26

Logística

A dependência das rotas marítimas pelo Estreito de Ormuz cria um cenário de "risco sistêmico", já que a rota é utilizada por cerca de 20% de todo o petróleo comercializado globalmente, diz Cogo. "Um eventual bloqueio iraniano ou qualquer tipo de interrupção no tráfego marítimo elevaria o preço do petróleo e do gás natural, gerando efeitos colaterais importantes nos custos logísticos e de insumos para a produção agropecuária mundial, especialmente no Brasil", afirma.

O Irã é o maior importador de milho brasileiro e o quinto maior comprador de soja. Embora a escalada do conflito possa comprometer o acesso a este mercado, pessoas envolvidas com o comércio internacional dentro do Ministério da Agricultura já avaliam outros mercados abertos que podem compensar o volume de exportações ao Irã.

Nesta nova movimentação geopolítica, Renata Cardarelli, especialista em agricultura e fertilizantes da Argus, diz que produtores chineses de sulfato de amônio já apontam para um aumento nas consultas por esse fertilizante.

"As tensões no Oriente Médio elevaram os preços de ureia no mercado de papel, enquanto incertezas com relação à disponibilidade global do nitrogenado e a potencial restrição na oferta contribuem para que muitos participantes se retirem do mercado físico", explica Renata.

Plano Safra 2025/26

A guerra entre as duas nações do Oriente Médio estoura em um momento decisivo para produtores. Aqueles que já efetuaram as compras dos fertilizantes para a safra 2025/26, contam com uma logística afinada para que os insumos cheguem a tempo da aplicação. Outros ainda estão decidindo volumes para importação e agora passam a ficar suscetíveis à alta dos preços - e o risco dos prazos de entrega também.