Seguro rural sofre cortes, é criticado e segue frustrando produtores

Neste contexto, corre no Senado o projeto de lei 2.951/2024, de autoria da senadora Tereza Cristina e relatoria do senador Jayme Campos. A Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), defende que o PL "pode ser a base para a consolidação da gestão de riscos no agro e a base de um novo marco de seguro rural no país".

Uma das apostas do setor sobre o PL é o aprimoramento do chamado Fundo Catástrofe, criado em 2010. A proposta do texto estabelece uma nova estrutura para o fundo, com o objetivo de obter mais diversidade nos aportes da União e fortalecer a governança com maior participação dos cotistas.

Luis Carlos Guedes Pinto, ministro da Agricultura entre 2006 e 2007, conta que, quando esteve à frente da pasta, tentou implementar o que seria chamado de Agência de Risco Agropecuário. Atualmente, o que há de mais parecido é o Departamento de Gestão de Riscos, mas ainda assim o órgão não tem a mesma autonomia de trabalho que o ex-ministro desejou à época.

Na verdade, sabemos que o seguro rural é assunto do Mapa, mas quem manda no final é o Ministério da Fazenda", ele diz, ao se referir sobre valores do PSR, condições de subsídio e cortes do orçamento.

"O seguro rural é o futuro da agropecuária mundial, esse é o caminho que o Brasil deveria perseguir. Eu esperava que isso andasse mais rápido nos últimos 20 anos", avalia Luis Carlos.