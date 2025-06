Direto de Rondônia, um relato sobre a segunda safra de milho

De fato, ao longo da BR-364, consigo reparar que alguns talhões estão com aspecto bem seco. É que diante do cenário de altos custos, uma das estratégias dos produtores é deixar o milho secar a campo aberto, em vez de encaminhar os grãos para os secadores. Quem relatou a estratégia foi Jonas Friburgo, produtor que almoçava com a família em um restaurante na cidade de Alto Paraíso.

Economizar na etapa de secagem é uma alternativa em momento de baixas cotações do milho na Bolsa de Chicago, com o preço do bushel para julho a menos de US$ 10,50.

Neste contexto, vale observar o ritmo de importações do Irã, maior importador da commodity brasileira, e ainda o apetite do setor do etanol de milho para tentar surfar na alta do petróleo, devido ao conflito no Oriente Médio.

Enquanto tudo isso acontece no ambiente doméstico e internacional, em Rondônia, foi a chuva bem distribuída que contribuiu para as boas expectativas de produção. Agora, é esperar até agosto, quando a colheita deve terminar, e então contabilizar o volume da colheita e calcular a rentabilidade.