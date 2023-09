O cenário mais provável, portanto, é que os juros só sejam reduzidos no final deste ano.

O texto aprovado pela Câmara não determina em quanto os juros precisam ser reduzidos, apenas estabelece que caso os bancos não apresentam uma proposta no prazo, só poderão cobrar o dobro do valor devido (ou seja, juros de 100% do valor da dívida). A regulamentação será feita pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

Os bancos não dão pistas sobre as suas propostas, mas durante o debate argumentaram que limitar os juros do rotativo poderia inviabilizar o parcelamento sem juros no cartão por prazos longos. Uma eventual redução do parcelamento sem juros foi criticada por empresas de varejo. Como antecipei aqui na coluna, o relator não incluiu o parcelamento sem juros no projeto.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entrou no debate público falando que "a solução para o problema está se encaminhando para o fim do rotativo". Assim quem ficar devendo no cartão em vez de cair no rotativo iria direto para o parcelamento, que tem juros de cerca de 9% ao mês.

O projeto do Congresso, portanto, aponta para o caminho da redução dos juros, mas a fórmula para a solução do problema ainda não está fechada.

O que diz a Febraban

A Febraban (Federação dos Bancos), se pronunciou após a aprovação do projeto pela Câmara. Disse que continuará envolvida nos debates com o governo e o Congresso para enfrentar o alto custo de crédito no país.