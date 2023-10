Qual o motivo da viagem de Lira?

O presidente da Câmara embarca no próximo final de semana para a Índia para participar do encontro do P-20, reunião dos representantes do Legislativo do G-20. Em 2024, o encontro será no Brasil. Depois, Lira seguirá para uma visita oficial ao parlamento chinês e para encontros com autoridades do governo chinês. O retorno será no dia 20 de outubro. Lira deve ser acompanhado por líderes partidários, o que não deixa dúvidas de que os trabalhos na Câmara irão andar de lado nas próximas duas semanas.

Por que a agenda econômica destravou na Câmara?

Depois de um início de semana tenso na semana passada, por uma série de motivos, houve uma reaproximação entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Arthur Lira, além de líderes da Câmara. O encontro entre o presidente Lula, Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também serviu para fortalecer Haddad, assim como afagos públicos de Lula ao ministro da Fazenda.

Agora, a velocidade e o placar das votações desta semana serão importantes sinalizadores do tamanho da nova base após a oficialização da entrada de PP e Republicanos na Esplanada. O PP tende a continuar rachado em função da oposição feita pelo presidente da legenda, Ciro Nogueira (PP/PI).

E no Senado?

Na semana passada, a articulação política do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi focada na melhora do clima no Senado (que havia piorado após placar PL do Carf + PEC do Amapá) para viabilizar a aprovação do Desenrola e teto de juros do rotativo do cartão de crédito.