Ainda antes do início da guerra em Israel, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a interlocutores que entendia que o cenário global ganhou relevância no debate do corte de juros no Brasil, na medida em que mesmo com inflação sob controle, os juros americanos podem acabar se tornando uma espécie de "piso" para os juros brasileiros.

Nas últimas semanas, Haddad conversou com o Nobel da Economia Joseph Stiglitz, que acompanha de perto o debate americano sobre os juros. A leitura de Stiglitz é que a pressão sobre os juros americanos deve começar a arrefecer em meados de 2024, o que pode coincidir com o debate brasileiro sobre o fim do ciclo de cortes da Selic. Se esses dois movimentos coincidirem, será positivo para o Brasil, que chegaria perto de um juro neutro e voltaria a ganhar atratividade e potencial para atrair recursos estrangeiros.

Eu conversei com o economista João Savignon, head de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital. Ele lembra que as últimas comunicações do Banco Central, tanto em relatórios como em entrevistas do presidente Roberto Campos Neto e do diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, apontam para uma redução no espaço de corte de juros em função de vários fatores:

"O movimento no juro americano muito acentuado, a atividade muito forte, as questões fiscais e a discussão de juros neutros nos EUA, isso tudo interfere bastante a acaba sendo mais um dos elementos que o Copom observa no ciclo. Nas duas últimas comunicações oficiais, o Banco Central fala dessa barra mais alta [maior dificuldade], com aumento das condicionantes necessárias para acelerar o ritmo de cortes dos juros. Há ainda a pressão de inflação de longo prazo, que estão desancoradas em 3,5%".

Para Savignon, em função dessa redução de espaço, o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem falado em serenidade e cautela: "Não é à toa. O espaço está apertado".

Nesta segunda-feira (9), Galípolo falou que o Brasil deve seguir o ritmo de cortes de 0,5 ponto apesar do cenário internacional mais desafiador, enquanto ajusta e observa fenômenos domésticos e internacionais para ter tempo de depurar esses fenômenos.