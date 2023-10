O que são os fundos offshore e exclusivos?

Os fundos offshore são fundos fora do país, em geral paraísos fiscais. São previstos na legislação e os declarados são tributados, mas a tributação é tímida.



Os fundos exclusivos exigem aplicação mínima muito alta e em geral têm apenas um cotista. Também são legais e tributados, também de forma tímida.

Fundos Offshore

Como é hoje?

O investimento só é tributado no resgate, ou seja, quando os valores são trazidos para o Brasil. Se o dinheiro for usado no exterior e não voltar ao Brasil, não tem nenhuma tributação, nem periódica (come-cotas), como os demais fundos de investimento brasileiros.

O que vai mudar, na proposta do relator?

Tributação sobre o estoque: O texto propõe uma alíquota reduzida de 6% (a proposta do governo era 10%) para estimular a atualização dos valores dos fundos, que não é obrigatória. O contribuinte que fizer a opção terá que pagar o imposto devido até 31 de maio de 2024 (com câmbio do dia 29 de dezembro de 2023). Caso não opte pela atualização, quando fizer a alienação dos bens no exterior terá que pagar uma alíquota maior, de zero (para ganhos de até R$ 6 mil) a 22,5% (no caso de ganhos anuais superiores a R$ 50 mil).