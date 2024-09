Juros vão subir, mas voltarão a 13% ao ano em 2025?

Segundo o Banco Central, vão depender: "da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto [indicador que mede os ciclos da economia] e do balanço de riscos".

Causou dúvidas ao mercado na semana passada o fato de o corte ter sido leve, de 0,25 ponto percentual, e o tom do comunicado, divulgado logo após a reunião, mais duro (hawkish), especialmente no trecho sobre a necessidade de uma política monetária mais restritiva.

A questão que permanece sobre a mesa, mesmo após a divulgação da ata nesta terça, é de qual será a duração e a envergadura do ciclo de alta. O provável é que os juros cheguem a 12% ao ano já no início de 2025 e que os cortes parem por aí. No boletim Focus, a aposta é que a Selic encerre este ano de 2024 a 11,5% e o de 2025 a 10,5%, com uma reversão do ciclo de alta já em 2025, portanto.

Apesar de essa ser a percepção média, já há no mercado quem espere pela volta dos juros na casa dos 13%, algo menos provável e o presidente Lula, pelo histórico das duas declarações, não gostaria.

A diferença para fevereiro de 2023, quando Lula declarou guerra pública contra Roberto Campos Neto, é que a partir de janeiro o Banco Central será comandado por um indicado por ele: Gabriel Galípolo. A exemplo do que aconteceu na semana passada, Lula e o PT devem pegar leve nas críticas, especialmente a Galípolo. Mas podemos dar como certas as críticas à política monetária do BC caso o aperto leve ao incômodo patamar de 13%, o que vai na contramão do desejo do presidente Lula: de ter juros abaixo dos dois dígitos no seu mandato.