Uso do Bolsa Família em apostas levanta dúvidas sobre programas sociais

O dado divulgado na semana passada pelo Banco Central sobre o volume de recursos usados por beneficiários do Bolsa Família para apostas alarmou o governo, que estuda uma série de medidas para evitar que um grande volume do dinheiro distribuído para necessidades básicas acabe nas bets.

Mas esse não foi o único efeito da pesquisa feita pelo BC. Os números, quando analisados com outros dados, também levantam questionamentos sobre a eficácia dos programas e sobre o tamanho da rede de proteção social brasileira, turbinada no pós-pandemia.

Estudo feito pelo Poder360, em uma compilação inédita de dados, mostra que o custo da política brasileira de bem-estar social gira em torno de R$ 397 bilhões ao ano, e teve um crescimento de 24% apenas em 2024. Com o desvio de finalidade do Bolsa Família para as apostas fica a pergunta: o volume de recursos é o necessário, ou está excessivo, a ponto de deslizar para as apostas?