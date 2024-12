Pacote de gastos sofre resistências no Congresso, de militares e Judiciário

O pacote de gastos enfrenta novas resistências conforme avança o debate. As medidas enfrentaram oposição ainda durante a gestação dentro do governo Lula em uma discussão que durou quase dois meses. Agora, as resistências acontecem em setores atingidos pelos cortes: no Congresso, no Judiciário e entre os militares.

Quais são as resistências no Congresso?

Nesta semana, as votações não evoluíram como o governo esperava. O atraso no debate e o placar apertado dos pedidos de urgência de dois dos projetos do pacote analisados nesta semana, que só foram aprovados após articulação do presidente da Câmara, são fruto da insatisfação em relação à decisão do STF sobre as emendas. As resistências às medidas em si são pontuais.