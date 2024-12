O lado bom e o ruim da decisão do BC de elevar os juros

O Banco Central surpreendeu nesta quarta-feira (11) com uma decisão mais agressiva do que se esperava em relação à taxa básica de juros. Além de elevar a Selic em um ponto percentual, para 12,25% ao ano, o BC sinalizou que irá elevar os juros em mais dois pontos percentuais nas próximas duas reuniões.

O que a autoridade monetária está dizendo com isso é que precisa de pelo menos três pontos percentuais para conter a inflação no Brasil no início do próximo ano. Ou seja, avaliou que diante das expectativas de inflação acima do teto da meta, não havia outro remédio. Pela decisão de hoje, a expectativa é que os juros cheguem a 15% no primeiro semestre de 2025 porque é improvável que o ciclo se encerre depois de três altas dessa magnitude.

Juros mais altos elevam o custo do crédito, freiam o crescimento da demanda e contêm a alta dos preços.