Novo marco dos planos de saúde deve voltar ao debate na Câmara

Com a mudança no comando da Câmara dos Deputados, um novo marco legal para os planos de saúde deve voltar a ser discutido pelo parlamento.

O debate da nova lei dos planos de saúde (PL 7419/2006) foi interrompido no ano passado pelo presidente Arthur Lira (PP/AL) depois de um acordo com as operadoras para o fim das rescisões unilaterais.

Após a tratativa, que tinha como objetivo resolver a questão pontual e urgente dos cancelamentos dos contratos, a Câmara não conseguiu avançar no novo marco, discussão complexa e que se arrasta há duas décadas.