Isenção de IR até R$ 5.000 tende a ser aprovada em 2025, mas há riscos

O projeto da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 será o grande debate econômico neste ano de 2025. Promessa de campanha do presidente Lula em 2022, a isenção tende a ser aprovada pelo Congresso. "Muito difícil alguém votar contra", me disseram líderes do governo e de partidos aliados, maioria no parlamento.

A grande questão é se a compensação pela renúncia da receita ao governo será suficiente para cobrir o rombo, estimado em pelo menos R$ 35 bilhões. No Congresso, a oposição já apresentou um projeto que eleva a isenção para quem ganha até R$ 10.000, o que aumenta também a renúncia (proposta do deputado Sóstenes Cavalcante do PL/RJ, ainda não protocolada, mas com texto redigido ao qual tive acesso).

Essa proposta, no entanto, não deve ganhar apoio majoritário. Trata-se de uma estratégia política da oposição para pressionar o governo e acalorar o debate. Quando o governo anunciou que enviaria a proposta de isenção no final do ano passado, senadores de oposição questionaram a medida justamente pela necessidade de compensação e responsabilidade fiscal.