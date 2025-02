Governo foca na isenção de IR e ampliação do crédito para alívio nos bolsos

Quais são os desafios para a proposta de isenção IR?

Ainda como reflexo da alta do dólar no final do ano passado e pela crise do Pix, o governo espera a melhor hora de enviar e a melhor forma de comunicar o projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Do ponto de vista técnico, o desafio é fechar um desenho para a proposta de isenção de IR até R$ 5 mil com as devidas compensações. Para isso é preciso que as medidas de compensação sejam efetivas para cobrir a renúncia fiscal. A ideia do governo é tributar quem ganha mais de R$ 50 mil por mês com alíquota mínima de 10%, cruzando CPF com CNPJ, mas sem alterar a tributação de empresas ou de fundos.

Na tramitação no Congresso, é fundamental garantir que projeto do governo seja preservado tanto no tamanho da isenção quanto da compensação, para não pressionar as contas públicas.

Desoneração da folha de pagamentos e Orçamento 2025

Assim como no debate da desoneração da folha, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil precisa ter medidas compensatórias na mesma proporção. Na desoneração da folha, caso as medidas aprovadas pelo Congresso em 2024 se mostrem insuficientes para cobrir a renúncia, o tema tende a ser novamente judicializado.