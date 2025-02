Governo Lula tem dois planos de voo: o da economia e o da comunicação

Ambas as medidas tentam resolver problemas imediatos (que têm como reflexo a incômoda queda de popularidade do presidente Lula) com receitas emergenciais, fora do plano de voo econômico e que têm resultados duvidosos do ponto de vista econômico (injeção de recursos na economia em cenário inflacionário e alterações no custo de produção de alimentos).

No final da semana passada, eu conversei com integrantes da equipe econômica e eles me disseram que o foco da equipe para 2025 no Congresso se resumia à isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil com a devida compensação e medidas para baratear o crédito. Entre elas estava o crédito consignado para o setor privado, mas não a liberação do estoque de FGTS retido do saque-aniversário, um projeto do Ministério do Trabalho.

Há ainda a batalha em relação ao Orçamento, com a ginástica que a equipe econômica tem feito para incluir gastos de programas como Vale-gás e Pé-de-Meia.

A diferença das prioridades da Fazenda e as anunciadas ou discutidas pelo governo nesta semana mostram que há uma distância entre o núcleo econômico e o de comunicação do governo. O primeiro sintoma desta desarmonia foi, em 27 de novembro, o anúncio do plano de cortes de gastos com a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil. A Fazenda estava de acordo com as duas medidas, mas era contra o anúncio conjunto.

Depois o governo enfrentou a crise do Pix, deflagrada após portarias da Receita Federal com mudanças na tributação que foram mal recebidas pelo público. Nesse momento foi feito o diagnóstico que comunicação e política econômica deveriam caminhar juntas, em acordo. Não foi o que aconteceu nem na crise do Pix e nem quando o Plano Safra foi cancelado em função da não aprovação do Orçamento sem uma conversa prévia com o setor do agronegócio.

Importante lembrarmos qual foi o plano de voo da Fazenda traçado no final de 2022 e que vem sendo executado.