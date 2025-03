Redução da jornada de trabalho deve dominar comemorações do 1º de maio

"O incentivo do movimento sindical é mudar a Constituição, mas desde o início do século passado, a redução se mostra possível ao se fortalecer na base, nas negociações coletivas e nos acordos coletivos".

Apesar do avanço do debate do fim da escala 6x1, a aprovação da PEC é improvável no curto prazo, como já contei aqui na coluna em novembro. O deputado Reginaldo Lopes (PT/MG), autor da PEC 221/2019, também sobre a redução da jornada, defende que a escala 5x2 com uma regra de transição longa é uma proposta com mais viabilidade de aprovação.

O setor de comércio e serviços é o mais resistente ao texto da PEC 6x1 em função das características do setor.

Contexto político

O presidente Lula tem feito acenos à sua base na tentativa de reverter a queda na popularidade registrada em pesquisas de opinião, inclusive entre o seu eleitorado mais próximo.

Para o seu berço político, as centrais sindicais, ele sinalizou com a liberação do saque-aniversário para quem foi demitido sem justa causa nos últimos dois anos, e estava impossibilitado de retirar o montante pela própria regra da modalidade. A decisão de Lula agradou às centrais.