Pós-Carnaval: Orçamento será o 'abre-alas' para a isenção de IR

Neste ano, a máxima de que o Brasil só começa após o Carnaval se mostra verdadeira, ao menos em relação aos assuntos econômicos. Homologado no último dia 28, o acordo sobre o pagamento de emendas vai possibilitar a análise e a aprovação do Orçamento deste ano, agora na volta da pausa para as festividades.

A votação da peça orçamentária atrasou justamente em função da falta de entendimento entre os poderes sobre as emendas, paralisando os trabalhos no Congresso desde agosto do ano passado.

Após a aprovação das contas do país, que tem várias pontas soltas, como já contei aqui, o governo terá então clareza de quanto terá que contingenciar de recursos neste ano, algo relevante para o mercado após a frustração de um pacote de gastos robusto.