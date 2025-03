Contas de luz no Rio podem ficar mais baratas e conter inflação

Na próxima terça-feira, a Aneel deve decidir se os consumidores atendidos pela Light terão redução nas tarifas de energia de 11,96%, 5,76% ou 0,6%. A concessionária atende 11,6 milhões de pessoas em 31 municípios do Rio de Janeiro. Em função do volume de pessoas atendidas, a decisão reflete na inflação oficial do país, o IPCA.

A inflação brasileira, acima da meta de 3%, tem sido uma dor de cabeça para os brasileiros, que mesmo com aumento médio de renda não sentem esses ganhos quando fazem as compras de supermercado ou pagam as contas. Em fevereiro, as contas de luz pesaram para o recorde do IPCA em 22 anos para o mês.

A Aneel já se debruçou sobre o tema. Na última terça, decidiu sobre o reajuste anual dos clientes da Enel Rio, que não devem ser sentidos nas contas e nem ter impacto na inflação (reajuste médio de 0,27% a partir de 15 de março). Mas adiou a decisão sobre o reajuste dos consumidores da Light. Por enquanto as tarifas desses consumidores foram mantidas inalteradas.