Governo avança na abertura do mercado de gás mirando redução de preço

Os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia/MME) e Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria e Comércio/MDIC e vice-presidente da República) estão unidos no propósito de avançar na abertura do mercado de gás natural no Brasil para reduzir preços. Um projeto antigo, mas que sempre esbarrou em dois pontos: (1) uma cadeia longa e pouco transparente, e (2) no monopólio da Petrobras.

Fontes do governo me disseram que o presidente Lula está convencido de que é preciso abrir o mercado e torná-lo mais transparente para reduzir os custos do gás para a indústria e para as residências, tornar os produtos brasileiros mais competitivos e gerar empregos. Fontes do setor, no entanto, me disseram que a abertura é necessária, mas que os avanços tendem a ser lentos porque há vários nós na cadeia do gás, especialmente no escoamento, e que a redução do preço não será imediata.

O diagnóstico feito internamente pelo MME é que o gás natural brasileiro não é caro no momento da extração, mas perde a competitividade ao longo da cadeia, sendo entregue à indústria por preços muito superiores a outros países, que acabam tendo produtos mais competitivos no mercado internacional. O preço do gás é justamente um dos vilões do elevado custo de produção no Brasil, logo atrás do nosso sistema tributário.