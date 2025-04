O que empresas exportadoras brasileiras terão que fazer após 'tarifaço'

As exportadoras brasileiras estão debruçadas sobre as novas tarifas impostas pelo governo Trump e terão que promover mudanças em seus negócios. Os setores que devem ser mais impactados com as tarifas anunciadas nesta quarta-feira (2) são:

Agronegócio : café, suco de laranja, carne bovina e frango

: café, suco de laranja, carne bovina e frango Indústria : papel e celulose, calçados e máquinas

: papel e celulose, calçados e máquinas Produtos: cosméticos, alimentos processados e têxteis

Um relatório elaborado pelo escritório Monteiro & Weiss Trade, especializado em comércio internacional, além de enumerar os setores potencialmente mais atingidos, também elencou o que os exportadores devem fazer a partir de agora para navegar pelas novas regras com o menor impacto possível.