Debate da isenção do IR deve durar o ano todo no Congresso

Com a tramitação em comissão especial na Câmara dos Deputados, e possivelmente também no Senado, o debate de isenção do Imposto de Renda deve durar o ano todo no Congresso Nacional.

Para a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 estar valendo a partir de 1º de janeiro de 2026, é necessário que o projeto, que também prevê aumento na tributação dos mais ricos como compensação, esteja aprovado até o final de 2025.

A tramitação de leis ordinárias em comissões especiais, que é o caso do projeto de lei com mudanças no IR enviado pelo governo (PL 1087/2025), prevê o prazo de 40 sessões na comissão para debates.