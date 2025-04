Luz deve subir menos que inflação em 2025, mas há risco de alta maior

O que mais pressiona as contas de luz no médio prazo?

Subsídios: Outro risco no cenário é o da derrubada do veto do governo aos jabutis inseridos pelo Congresso no marco regulatório da energia offshore (em alto-mar). Caso o veto seja derrubado pelo Senado, segundo a associação dos grandes consumidores (Abrace), o impacto nas contas de luz será em média de 11%.

Os jabutis - subsídios a vários setores, incluindo carvão- elevam o custo da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), um dos componentes da conta de luz, em R$ 25 bilhões ao ano. O impacto de alta com a eventual derrubada do veto, no entanto, não será sentido em 2025, mas irá elevar as contas a partir de 2027.

Qual o histórico de aumento das contas?

Historicamente, as contas de luz aumentaram muito no Brasil nas últimas décadas, apesar do custo da energia estar em queda. Entre 2000 e 2022, segundo relatório do TCU (Tribunal de Contas da União), o custo unitário da energia elétrica para a indústria brasileira aumentou 1.154% em reais, muito acima dos 291% da inflação medida pelo IPCA.

Essa elevação impacta nos preços dos bens industriais e torna a indústria brasileira menos competitiva. No mesmo período, as contas de luz das residências também aumentaram muito, já que a tarifa média subiu cerca de 350% (quatro vezes e meia).