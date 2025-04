Enel: MME pede que TCU acompanhe a renovação das distribuidoras

Eu conversei com o presidente Vital do Rêgo. Ele me disse que o TCU já está fazendo uma análise prévia e que o trabalho de auditoria em relação à renovação da EDP será usado como um 'leading case' das auditorias que serão feitas distribuidora por distribuidora, a medida que as renovações forem vencendo: "As avaliações serão detalhadas e detalhistas", disse.

A renovação da concessão da EDP está sob análise da Aneel. O atraso do processo, adiado pela agência reguladora, sinalizou que a renovação das concessões não será tão simples. A situação da EDP é considerada menos complexa em função dos poucos problemas operacionais e financeiros se comparadas à Light, Enel Rio e Enel SP. As concessões das distribuidoras que atuam no Rio de Janeiro vencem em 2026. A Enel SP tem contrato até 2028.

Renovações

Em junho de 2024, o governo editou um decreto regulamentando a licitação e a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e estabelecendo as diretrizes para a modernização das concessões de serviço público de distribuição. As regras são válidas para contratos com vencimento entre 2025 e 2031.

O decreto tem 17 diretrizes, e o MME pediu ao TCU o acompanhamento desses pontos.