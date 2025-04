Líder do governo propõe ampliar o debate dos juros altos no Brasil

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT/BA), propôs ampliar o debate dos juros altos no Brasil. O assunto já vem sendo discutido no parlamento por meio de propostas protocoladas, ainda sem o consenso suficiente para que possam ser aprovadas.

O senador sugeriu que se estabeleça um espaço de discussão ampliado sobre o tema na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). "Sugiro um debate, no campo da provocação, no bom sentido, ouvir acadêmicos liberais, progressistas, porque é uma anomalia o que ocorre no Brasil. Está na hora de lançarmos um desafio sobre o problema dos juros, que é de todos"

Duas discussões correm em paralelo no Senado, uma sobre os juros e outra sobre o limite da dívida consolidada da União.