Devolução dos descontos indevidos do INSS começa em 26 de maio

Além da devolução, a partir de 26 de maio os aposentados e pensionistas deixam de ter os descontos indevidos em folha.

A data de início da devolução dos valores retirados indevidamente entre 2019, quando começou o esquema de desvios, até a folha de pagamentos de março de 2025 (o que, claro, vai variar de beneficiário para beneficiário), é incerta.

Em tese, os recursos serão devolvidos aos beneficiários por quem vier a ser responsabilizado após um processo criminal. Os recursos foram pagos pelo INSS, mas desviados no meio do caminho.

Em Brasília, no entanto, já há uma sugestão para que o governo arque com o ressarcimento antecipado. Integrante da base do governo, a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) enviou um requerimento de indicação à Presidência da República propondo a abertura de crédito extraordinário de R$ 6,3 bilhões para ressarcir as vítimas das fraudes que ocorriam desde 2019 no INSS.

Esse debate, de quem irá ressarcir os aposentados e pensionistas lesados entre 2019 e março de 2025 e quando, está só começando e deve se intensificar nas próximas semanas em Brasília. Pela complexidade do tema, ainda não há um desfecho no cenário de curto prazo.