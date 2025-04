IR: Congresso discute aumento de contribuição de bancos como compensação

Tributação mínima de quem ganha mais de 150 mil/mês.

Aumento da alíquota de CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido) dos bancos, dos atuais 20% para 25%.

Redução linear de 2,5 pp nas isenções tributárias atuais (há uma lista no anexo do Orçamento 2025). Algumas isenções não serão alteradas, como Simples Nacional, MEI e deduções e isenções do IR, inclusive despesas médicas, de educação e de aposentados.

Qual é a visão da equipe econômica do governo?

A proposta enviada pelo governo não previa nenhuma alteração nos impostos das empresas. Apenas no IR da pessoa física, com isenção em uma ponta e tributação mínima na outra para compensar (para quem ganha acima de R$ 50 mil mensais).

A crítica dentro do Congresso à proposta da Fazenda é em relação ao piso da tributação mínima em R$ 50 mil. Há o desejo de se elevar esse piso (como propôs a oposição) com a justificativa de não onerar empresários do Simples que ganham perto de R$ 50 mil. Para elevar o piso, é necessário encontrar novas fontes de compensação.

A equipe econômica discorda tanto da elevação desse piso, apesar de haver espaço para negociação, quanto do aumento expressivo da CSLL dos bancos. Segundo integrantes da equipe econômica, o aumento da CSLL de 20% para 25%, como é a proposta da oposição, tende a elevar o custo do crédito para os mais pobres.

É importante lembrar que o governo propôs no ano passado o aumento da CSLL dos bancos para 22% por um ano para compensar a desoneração da folha, mas o aumento foi rejeitado pelo Congresso. No mesmo projeto, a equipe econômica sugeria aumento da alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre JCP (Juros sobre capital próprio) de 15% para 20%, também rejeitado pelo Congresso. Isso sinaliza que a equipe econômica teoricamente aceitaria essas alterações, mas no caso da CSLL era um aumento pequeno e por um ano apenas.